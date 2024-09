Trailer e data di uscita del prossimo film con Cillian Murphy Small Things Like These

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedĂŹ 17 settembre 2024) Lionsgate ha diffuso ilufficiale di, ilinterpretato dal premio Oscar. Lionsgate ha appena diffuso ilufficiale e fissato la date dinel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti diinterpretato dal premio Oscar. Potete guardare ile il nuovo poster di seguito.ha aperto il Festival di Berlino a febbraio, la prima volta che unirlandese ha avuto questo onore. Emily Watson ha poi vinto l'Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista per il suo ruolo. Lionsgate si occuperĂ di distribuirlo in Nord America, Regno Unito e l'Irlanda. IluscirĂ prima