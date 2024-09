Taylor Swift non ha perso 17 milioni di follower sui social media dopo il suo appoggio a Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 16 settembre 2024 su X è stata condivisa la notizia secondo cuiavrebbe «17disuicinque giorniaver espresso il suo sostegno aalle elezioni presidenziali americane». L’11 settembre, tramite un post sui propri profili, la cantante statunitense aveva annunciato pubblicamente il proprio sostegno ain vista delle prossime elezioni presidenziali di novembre. Ma non è vero che l’aver espresso la sua posizione politica le ha fatto perderedisui. Anzi, ne ha guadagnati. La notizia diffusa su X, infatti, è nata con intento satirico, ma è stata in seguito creduta reale. A diffondere la notizia satirica per primo è stato Esspots, un sito che si definisce specializzato nella satira e nella parodia.