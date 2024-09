Quale futuro per nave Garibaldi? Incontro pubblico al teatro Tarentum

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 17 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoTaranto si interroga su una vicenda che, per l’ennesima volta, potrebbe vederla beffata in favore di altre realtà territoriali. “per?”, questo il tema dell’organizzato dall’Aps Taras 300 per venerdì 20 settembre, alle ore 10, nel, in via Regina Elena, 122 (c/o chiesa Sant’Antonio).Sono previsti gli interventi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci; del dg di Asset Puglia, Elio Sannicandro. Al workshop sono stati invitati i rappresentanti di enti, associazioni, referenti del mondo dell’impresa, del lavoro, della formazione.