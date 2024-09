Qualcuno mi può indicare un negozio che vende marchi contraffatti a Reggio Calabria? | la strana richiesta della madre di Fedez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “mi puòunche?”. No, non è ladi un protagonista di qualche film comico, ma è il messaggio che arriva dal profilo ufficialedi, Annamaria Berrinzaghi, che su Instagram conta più di 100mila follower. Una domanda piuttosto inusuale per una donna che non ha certo bisogno di acquistare prodotti falsi, ma anche per il luogo indicato,. Sicuramente distante rispetto a Milano, dove vive la signora Tatiana (così si fa chiamare sui social). Quanto alla domanda, ladel rapper potrebbe essere incappata in una gaffe e, magari, era alla ricerca di unche le potesse verificare l’autenticità di un prodotto acquistato nel capoluogo calabro.