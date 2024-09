Le dimissioni di Thierry Breton sono l’ultimo dei problemi di von der Leyen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Non c’è pace per la presidente della Commissione europea Ursula von der, recentemente rinominata alla guida dell’esecutivo comunitario. Il commissario francese, responsabile del Mercato interno, ha rassegnato polemicamente le proprie«con effetto immediato» con una lettera pubblicata su X. Secondo, von deravrebbe affossato la sua candidatura per motivi personali. «Pochi giorni fa, nell’ultimissima fase dei negoziati sulla composizione del futuro Collegio, lei ha chiesto alla Francia di ritirare il mio nome – per motivi personali che in nessun caso ha discusso direttamente con me – e ha offerto, come contropartita politica, un portafoglio presumibilmente più influente per la Francia nel futuro Collegio», si legge nel documento.