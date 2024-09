La rivincita di Zannori | Così sono riuscito a trionfare a Foligno Spero in una chiamata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Per anni si è parlato di lui come di un talento. Complici la sfortuna, però, che ci ha messo lo zampino in molti casi, e anche qualche suo errore di troppo, non era maia togliersi delle soddisfazioni. Stavolta, invece, Mattiace l’ha fatta e domenica ha trionfato alla Quintana di. Per la prima volta. E con ampio merito. Dopo la deludente giostra ascolana dello scorso agosto, quando venne chiamato da Porta Maggiore soltanto una settimana prima per sostituire Lorenzo Savini, sul trentenne di San Gemini sembrava essere calato il buio. Invece, il riscatto è stato servito. Su un piatto d’oro, non d’argento. Una prestazione maiuscola, quella con cuiha riportato dopo 17 anni al successo il rione Ammanniti, in sella a Franceschina.