La preoccupante frenata delle pompe di calore in Europa tra falsi miti e problemi reali

(Di martedì 17 settembre 2024) Quando si parla didi, è facile che la discussione si accenda. C’è chi si concentrerà sul fatto che questi apparecchi sono più efficienticaldaie e permettono di ridurre le emissioni degli edifici, essendo alimentati a elettricità anziché a gas; e c’è chi, invece, darà risalto ai prezzi maggiori e alle difficoltà di installazione, per via dello spazio esterno necessario e degli interventi aggiuntivi di isolamento richiesti in alcune case. Il discorso pubblico sui costi e i beneficidi, anziché basarsi su elementi razionali, è stato spesso intossicato dall’ideologia politica, che da un lato tende a minimizzare il tema dei sussidi all’acquisto e dall’altro ha fatto di questi macchinari uno dei campi di battaglia del cosiddetto greenlash, la reazione alle politiche climatiche, avvertite come opprimenti.