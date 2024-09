La fuga di Amadeus | In Rai avrei voluto che qualcuno mi dicesse grazie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) M’Ama o non m’Ama? Il prodeha per la prima volta incontrato i giornalisti dopo il suo passaggio a Discovery, dove domenica condurrà sul Nove alle 20,30 il programma quotidiano Chissà chi è, nuovo titolo per il vecchio I soliti ignoti, a cui seguirà Suzuki Music Party (una specie di Sanremo d’autunno, visto che i cantanti porteranno solo inediti) e infine, al termine di ottobre, nuova edizione della Corrida. Tanto amore ma anche qualche frecciata. Sentite. Quali sensazioni ha provato alla registrazione dell’ultima puntata di Affari tuoi, in Rai? "Non è venuto nessuno dei dirigenti a salutarmi. Mi è dispiaciuto non tanto per me quanto per la squadra. Ho tanti amici non solo tra i tecnici ma anche tra i dirigenti, evidentementenon nutriva lo stesso affetto nei miei confronti". Affari tuoi con la nuova conduzione di Stefano De Martino è partito molto bene.