La crisi di maggioranza arriva in commissione

(Di martedì 17 settembre 2024) Come tamponare l’enorme falla? Come andare avanti senza abbandonare la nave? Sono queste le domande che in questi giorni attanagliano i superstiti di una coalizione che fino al 10 settembre poteva chiamarsi, e che ora è solo un’ala dell’emiciclo. Exche, dopo la fuoriuscita di Pasquali e De Renzis, deve trovare il modo di portare avanti le proprie iniziative senza ricorrere ad allargamenti o a compromessi che distruggerebbero dall’interno quel che resta dell’amministrazione. Per lunedì prossimo è stata convocata unaper discutere il bilancio consolidato. E’ nella seduta del 23 settembre che si vedrà il futuro dell’amministrazione locale: all’opposizione potrebbe essere rammentato il suo ruolo di responsabilità, dato che il consiglio,politica o no, deve comunque continuare ad occuparsi di tutte le questioni cittadine.