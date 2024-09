iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro | Quali sono le novità e vale la pena cambiare?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) L’16 Pro, recentemente lanciato da Apple, si propone come un significativo passo avanti rispetto all’15 Pro. Analizziamo nel dettaglio le differenze principali tra i due modelli, concentrandoci su prestazioni, display, fotocamera e batteria, per capire se l’upgrade è davvero giustificato. Design e display Crediti: Ansa – VelvetMagA livello di design, l’16 Pro mantiene la linea pulita ed elegante già vista nel modello precedente, con l’uso di materiali premium come acciaio inossidabile e vetro Ceramic Shield. Tuttavia, una differenza rilevante riguarda le dimensioni del display, che passano da 6,1 pollici sull’15 Pro a 6,2 pollici sul 16 Pro. Questo leggero aumento è accompagnato da una riduzione delle cornici, rendendo l’esperienza visiva più immersiva.