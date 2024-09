In quel periodo non dormivo avevo un’ansia pazzesca Ho sopportato e oggi posso essere fiera di me stessa | il racconto di Sara Errani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)di se, ha al collo la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Jasmine Paolini e nella sua bacheca gli Us Open vinti con Andrea Vavassori. Gli apici di un 2024 magico, in cui la tennista azzurra è tornata definitivamente a collezionare vittorie, in doppio e non solo.era stata la miglior tennista d’Italia già un decennio fa: tra il 2021 e il 2014 vinse tutti i tornei del Grande Slam in doppio, vinse la sua terza Fed Cup con l’Italia e raggiunse la posizione numero 5 nel ranking Wta in singolare, arrivando anche in finale al Roland Garros. Perché c’è un prima e un dopo nella carriera di. E la data spartiacque è il 16 febbraio 2017. Di questo e di molto altro la tennista ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. “Nonla notte,