Il professore della Cornell University che ha elogiato l' attacco del 7 ottobre torna all' insegnamento

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilche hal'terroristico di Hamas del 7contro Israele definendolo «esaltante ed energizzante» èto a insegnare presso la scuolaIvy League nel nord dello Stato, ha rivelato il New York Post .Ildi storia Russell Rickford è stato assente per un anno in «congedo volontario» dopo le grandi proteste pubbliche quando è stato ripreso durante una manifestazione anti-Israele fuori dal campus, in cui festeggiava l'di Hamas. «È stato esaltante, è stato energizzante Ero esaltato», ha detto Rickford all'epoca, prima di scusarsi per aver applaudito l'omicidio di massa di civili innocenti. Secondo il Post, Russell Rickford terrà almeno due corsi allaquesto semestre: "La visione afroamericana dell'America" e "Il socialismo in America" e anche un seminario.