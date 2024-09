Il Milan stecca la prima in Champions ko col Liverpool 3-1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024)O (ITALPRESS) – Undominante si impone per 3-1 a San Siro contro il, in partita solamente nei minuti iniziali. Dopo il gol lampo di Pulisic, la marea rossa si abbatte sui padroni di casa e si concretizza con le reti di Konatè, Van Dijk e Szoboszlai.quindi lainil club rossonero, sommerso dai fischi e dalle proteste dei tifosi al triplice fischio finale.I rossoneri partono forte e al 3? passano subito in vantaggio. Calabria serve di testa Morata, il quale verticalizza diPulisic che si infila alle spalle di Tsimikas, entra in area e va a concludere con un rasoterra chirurgico che si infila nell’angolino lontano superando Alisson. La risposta dei Reds arriva al 17? quando Diogo Jota libera Salah al tiro in area ma il suo destro si stampa sulla traversa. Il pareggio arriva sei minuti più tardi.