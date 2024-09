Giovane scomparso in mare da giorni viene ritrovato | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Undi 28 anni,innella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è statoin stato di ipotermia nel pomeriggio del 16 settembre. Il, di origine tunisina, lavora come guardiano notturno in un hotel della zona e la sua scomparsa aveva subito allarmato la direttrice della struttura, che ha avvisato i Carabinieri intorno all’1.30 di notte. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco, con l’aiuto di sommozzatori e mezzi aerei come droni e un velivolo. Dopo oltre 11 ore di ricerche, ilè stato trovato nella Caletta dei Micenei, poco distante dal punto in cui si era allontanato. Nonostante fosse vivo, non era cosciente al momento del ritrovamento.