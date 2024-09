Fondi scuola con due classi di soli stranieri Ufficio scolastico | Vanno riequilibrate

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 settembre 2024) L'Regionale per il Lazio è intervenuto sul caso della"Alfredo Aspri" di, in provincia di Latina, dove sono presenti dueelementari composte dadopo che i genitori degli alunni italiani hanno chiesto il nulla osta per cambiare sezione. L’, dopo scambi informali con la dirigente scolastica Adriana Izzo e con gli uffici dell'Ambito Territoriale di Latina, ha inviato una nota ufficiale alla Dirigente dell’istituto con l'invito a riequilibrare la costituzione delleprime, "con l'obiettivo di ristabilire un giusto bilanciamento tra studenti italiani e". Il presidente della comunità indiana del Lazio Gurmukh Singh ha detto che "oggi i ragazzi sono andati regolarmente a, ma devono mischiare le: fino ad allora non ci fermeremo".