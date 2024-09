Estorsione e rapina due persone in manette in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare della Custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di I. V. classe 1979 ed S. P. A. classe 1998, entrambi di Montemiletto, indagati per i reati di, tentataaggravata. A seguito di attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, è emerso, allo stato delle indagini, che gli odierni arrestati, al fine di trarre un ingiusto profitto per sé stessi o per altri, dopo aver adescato le vittime sul sito di incontri www.bakekaincontri.it, estorcevano e tentavano di estorcere denaro a quest’ultime.