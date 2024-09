E-Work giovani in rampa di lancio | Vogliamo prepararle per l’A1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Largo alle. Il nuovo corso del Faenza Basket Project è finalizzato a far crescere le ragazze del vivaio, ed infatti il roster della squadra che militerà in B Regionale èssimo, con la più ‘anziana’ che ha 23 anni, ma si è già fatto valere nelle due amichevoli dell’E-nelle quali tante di loro sono state impiegate per sostituire le giocatrici infortunate. La ‘stella’ della squadra, nonostante abbia soltanto 18 anni, è Brzonova, guardia nelle dieci giocatrici dell’E-che ha già un buon curriculum internazionale. Il progetto è stato affidato ad Andrea Leonardi, nuovo responsabile del settorele della società e presidenteistruttore della Scuola Basket Faenza di minibasket. "Il futuro della pallacanestro è puntare sulle– spiega Leonardi – e questa filosofia è fondamentale per una società come la nostra.