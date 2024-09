Dipendente di un hotel del tarantino scompare in mare | ritrovato e salvato dopo 11 ore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Le speranze erano ormai spente. Ma qualcosa di eccezionale è avvenuto. Perché è statovivo11 ore in cui era stato dichiarato disperso in. E’ successo a Marina di Pulsano, in provincia di Taranto, dove un 28enne è statoieri pomeriggio. Era scomparso nelle acque nella notte di domenica. Originario della Tunisia,di uncome guardiano notturno della spiaggia attrezzata che si trova nella località Baia di Serrone, è stato trovato “vivo ma non cosciente” nel tratto dipoco distante da dove si erano perse le sue tracce, hanno raccontato i carabinieri Era in stato di ipotermia, ma le sue condizioni non sarebbero state considerate preoccupanti. A dare l’allarme e a denunciare la scomparsa ai carabinieri era stata la direttrice della struttura alberghiera dove lavora il 28enne.