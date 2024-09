Dieci piccoli calendiani… e non rimase nessuno in Azione | vanno via pure Gelmini Carfagna e Versace

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Come nel classico di Agatha Christie, “indiani”, spariscono con il passare delle ore gli esponenti di spicco di, con Carlo Calenda nel ruolo di un investigatore più che alla Poirot alla Clouseau, il maldestro ispettore di polizia interpretato da Peter Sellers. Calenda si trova costretto a investigare sui motivi di un abbandono tanto clamoroso quanto prevedibile. Oggi sono andate via in tre. Tre big: Giusy, Marae Mariastella. Ieri aveva sbattuto la porta Enrico Costa. Tutti e quattro ex esponenti di Forza Italia che hanno dichiarato la loro totale indisponibilità ad entrare nel campo largo.