Commissione Ue | Von der Leyen cancella le deleghe all’occupazione e agli affari sociali

(Di martedì 17 settembre 2024) Pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Guerini apparso su Vita. La Presidente Ursula Von derha presentato la squadra che, dopo le audizioni al Parlamento Europeo, formerà la nuovaEuropea e che entro la fine dell’anno reggerà le sorti dell’Unione europea per i prossimi 5 anni. Servirà ancora qualche settimana per la conferma definitiva e per capire anche quali eventuali correzioni chiederà il Parlamento, già dalla prima osservazione possiamo fare qualche considerazione. Inizio col dire che la presenza di Raffaele Fitto incaricato come vicepresidente esecutivo con la delega alla coesione e alle riforme è senz’altro una buona notizia per l’Italia.