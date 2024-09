Cisl Napoli Comberiati | Di lavoro si deve vivere non morire

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) Melicia, segretaria generale della, è intervenuta all’iniziativa “La sicurezza sulè responsabilità di tutti” promosso da PSB Consulting “Prevenzione e formazione, contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, applicazione dei contratti, regolarità delnegli appalti e nei subappalti, rafforzamento dei controlli, sono tra le misure indispensabili per azzerare gli infortuni sui luoghi di. Siamo tutti chiamati ad impegnarci. Istituzioni e società civile devono unirsi in una battaglia comune per porre fine alla strage quotidiana nei luoghi diche non è degna di un Paese civile e che offende i valori della nostra Costituzione. I costi della mancata prevenzione sono ancora oggi altissimi sia a livello economico che in vite umane e questo non è più ammissibile. Disi, non”.