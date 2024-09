Censura dell’Orac sui dirigenti | Quattro incarichi da revocare all’Asst dei Santi e al Policlinico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Due infermieri e una professionista stabilizzati comeattraverso la legge per assumere i precari che hanno servito durante la pandemia, nonostante fossero già dipendenti a tempo indeterminato dell’AsstPaolo e Carlo. E un’altra infermiera, già a tempo indeterminato aldi Milano e dirigente sindacale in distacco, ingaggiata per tre anni alla direzione delle professioni sanitarie della Ca’ Granda con un "15-septies", procedura con cui il direttore generale può reclutare "laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale" per "funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico". Queste promozioni sono tutte da annullare "in autotutela", ha stabilito Orac, l’Anac della Regione Lombardia, in due delibere approvate il 9 settembre dall’Organismo regionale per le attività di controllo presieduto dall’ex magistrato Giovanni Canzio.