Carceri | Silvestro Fi in visita a Ipm di Airola condizioni strutturali critiche

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024), IPM di: “Finanziamento approvato per l’intera struttura, ma ad oggi con un numero elevato di detenuti non è facile intervenire” “Questa mattina sono stato inall’IPM diinsieme al magistrato e consulente della commissione bicamerale per le Questioni Regionali, Catello Maresca. La struttura è situata in un palazzo storico di fine ‘700 e purtroppo versa inabbastanza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco, a margine dellaal carcere minorile di(Bn).