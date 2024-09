Benvenuti nella capitale delle criptomonete L’ultima trovata di Trump

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Si chiama “World Liberty Financial”iniziativa dell’ex presidente americano e candidato del Partito Repubblicano, Donald. Insieme ai figli e alla famiglia, il magnate ha lanciato l’iniziativa sulle criptovalute, a confermare la sua passione per i bitcoin. In un’intervista live sul social network X,ha parlato della piattaforma, senza però dare dettagli su come funzionerà. La World Liberty Financial dovrebbe però essere un servizio di prestiti utilizzato per scambiare criptovalute, come denaro digitale, che si scambiano in operazioni finanziarie in rete senza avere bisogno dell’affidamento sul sistema bancario globale. Secondo l’agenzia Afp,ha detto che, a chi acquista “tokens”, darà diritto di voto per prendere alcune decisioni importanti su World Liberty Financial.