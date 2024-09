Attività per famiglie al via tra escursioni e laboratori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Con la ripresa dell’anno scolastico si moltiplicano le iniziative per i più piccoli promosse dalla biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Già oggi pomeriggio alle 16.30 è in programma l’escursione per bambini e genitori ‘Nella valle perduta’, organizzata in collaborazione con il Centro per ledi Forlì e della Romagna forlivese. Un’iniziativa rivolta ai bimbi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni amanti dell’avventura. Grandi e piccini parteciperanno a una passeggiata "nelle prime colline di Forlì, in una valle dove prima c’era il mare – spiegano gli organizzatori –. Troveremo grotte e scogliere emerse dove scopriremo fossili vecchi di milioni di anni Una vera e propria avventura indietro nel tempo". A condurre i presenti in un mondo suggestivo sarà Riccardo Raggi, guida ambientalestica (Romagnatrekking).