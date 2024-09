Adriatico ricco di vita | 30 delfini e Cenere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) di Luca Pizzagalli Il maredie sta benissimo. ’Metropolitani’, il progetto di monitoraggio dei cetacei lungo le coste romagnole dell’, lo conferma ogni giorno di più. Acquario di Cattolica e Oltremare, le strutture Costa Edutainment in Romagna attive da anni nella conservazione e tutela delle specie marine, entrano nel progetto di ricerca ProMed, coordinato da Fondazione Acquario di Genova, per la tutela della diversità dei cetacei nel Mediterraneo. Grazie anche al supporto di Marina di Cattolica, si valuterà lo stato di conservazione deiche vivono nel nostro mare e la diversità delle specie, in relazione agli effetti del cambiamento climatico.