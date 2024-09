Acquisto stadio Maradona | ecco quanto vuole pagare De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Napoliacquistare loDiego Armando: svelata la cifra che vorrebbe spendere DeNon è un mistero e la storia va avanti da anni. Ma da quando l’Italia è diventata organizzatrice di EURO 2032, Aurelio Deè convinto e determinato ad acquistare loDiego Armando, per metterlo a disposizione del suo club e dell’evento europeo che sarà. Al momento Napoli è tra le candidate ad ospitare alcune gare degli Europei 2032, ma non vi è alcuna certezza che sarà scelta. Le condizioni dell’impianto preoccupano. Lova rimodernato e l’area circostante riqualificata. Aurelio Deha svelato pochi giorni fa di voler acquistare loe dare una nuova vita al quartiere che lo ospita. Ha anche aggiunto che il Comune deve dargli il via libera e decidere se liberarsi dei costi che presenta mantenere uno