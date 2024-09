Var e GLT in tilt ecco cosa sta succedendo in Serie A

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) Possiamo definirli problemi derivanti dal rodaggio di inizio stagione, con l'augurio che sia ancora breve e non ci siano altri guai. Il via del campionato, però, ha fatto registrare qualche défaillance di troppo al sistema Var creando ritardi e un paio di buchi non all'altezza dell'affidabilità messa in mostra fino a inizio estate. Il primo turno post sosta delle nazionali è stato complicato. Si è cominciato con il blackout totale durante Como-Bologna che ha costretto tutti ad attendere lunghissimi minuti (6) per il via libera al gol di Cutrone che era regolare ma la cui certificazione è arrivata solo via telefono a Piccinini, arbitro di campo.