Tutti a spasso fra ville e giardini Sold-out all’ombra della Reggia I tesori di Brianza puntano al record

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il sole bacia il tour aireali a Monza, tutto esaurito per una delle chicche dell’edizione autunnale diAperte, che con un catalogo più ampio prova a superare ildei 25mila visitatori dell’anteprima di primavera. Più di 200 i gioielli a disposizione da ieri al 29 settembre in novanta comuni di cinque province:, Milano, Lecco, Como e Varese. Una corsa alla scopertabellezza in molti casi di proprietà privata, che la kermesse ha il pregio di mettere a disposizione del pubblico. Pienone per il grande classico nel capoluogo, ladel Piermarini, che Maria Teresa d’Austria volle per dare un lezione ai banchieri proprietari di Villa Alari a Cernusco sul Naviglio, amata dal figlio Ferdinando D’Asburgo, viceré del Lombardo-Veneto e dalla moglie Beatrice d’Este.