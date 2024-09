Trump chi è l’uomo fermato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Si chiama Ryan Wesley Routh, vive alle Hawaii e ha 58 anniper ildi Donald. L’identità del, bloccato in Florida sulla statale I-95, è stata anticipata dal New York Post e da Fox News. Routh si era appostato nei pressi di una recinzione di Golf Club di West Palm Beach dove, tra gli spari a poca distanza da, è stato affrontato dagli uomini del Secret Service. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato portato al sicuro dagli agenti. Routh, secondo le ricostruzioni e in base alle informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, era in possesso di un fucile AK-47 e di un mirino che gli avrebbero consentito di puntare a, impegnato in una partita di golf e lontano tra 300 e 500 metri rispetto al punto dellla recinzione dove sono stati trovati 2 zaini appartenenti al sospettato.