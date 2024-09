Tom Holland e Austin Butler potrebbero recitare insieme | tutto sul progetto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sembra che potremmo vederesul grande schermo Tom: secondo recenti indiscrezioni, interpreteranno due fratelli trafficanti di droga nel film American Speed, ancora senza un regista. La produzione dovrebbe essere a cura del premio Oscar Charles Roven con la sua Atlas Entertainment. Secondo quanto riportato dal noto insider di settore Jeff Sneider, interpreteranno i fratelli Don e Bill Whittington, personaggi realmente esistiti, noti sia per i loro successi nelle corse automobilistiche sia per il loro coinvolgimento in attività illegali. Negli anni ’80, i due fratelli sono stati coinvolti in un’operazione di traffico di droga che finanziava le loro imprese sportive: contrabbandavano grandi quantità di marijuana, utilizzando i profitti per sostenere il loro stile di vita lussuoso e le competizioni agonistiche.