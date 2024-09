THE SMOKE ORCHESTRA esce con INTERSTELLAR

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dal 13 settembre 2024 su tutte le piattaforme digitali è disponibile il brano “” di Theche anticipa il primo album di inediti in arrivo in autunno. “” è il nuovo singolo di TheTHE, il progetto nato comee composto dai musicisti tra i più apprezzati nella scena funk italiana, presenta il nuovo singolo, uscito il 13 settembre 2024. Con la pubblicazione del nuovo brano, Theannuncia ufficialmente l’arrivo del primo album di inediti previsto per questo autunno. Presave link: https://the.lnk.