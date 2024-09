Tari occhio alla scadenza di settembre 2024 | ecco chi paga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16- Quando è previsto ilmento dellasecondo lorio fiscale? Com’è noto ai contribuenti, la tassa sui rifiuti non ha unauniforme per tutti come l’Imu o altre imposte. A stabilire date e importi spetta infatti a ogni singolo Comune. E in alcune amministrazioni si avvicina la data entro cui versare la rata.Come funziona laLaè il tributo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, istituito dLegge di Stabilità 2014. La tassa deve essereta da "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, indipendentemente dall'uso, secondo il comma 641 della Legge di Stabilità 2014. Ilmento è a carico di chi utilizza l’immobile, e non del proprieo.