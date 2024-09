Sondaggio politico | Fratelli d’Italia Pd e M5S in ascesa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Secondo ildiffuso il 16 settembre 2024, la situazione delle intenzioni di voto mostra una crescita per, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia e Lega registrano un calo. Questo quadro emerge dall’analisi effettuata dall’istituto Swg per il Tg La7, che monitora regolarmente l’andamento delle preferenze degli elettori., il partito guidato da Giorgia Meloni, continua a consolidare la propria posizione come prima forza politica del Paese. Rispetto alla rilevazione precedente, ha guadagnato lo 0,1%, raggiungendo il 30,3%. “Il consenso attorno alla Meloni resta stabile”, sottolineano gli analisti, che evidenziano come il partito mantenga un margine di vantaggio significativo sugli avversari.