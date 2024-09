Secondo l' autore si tratta di un mondo parallelo al nostro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Stéphane Allix ha iniziato a pensare alla morte a 32 anni, quando è scomparso il fratello in un incidente in Afghanistan. In quel momento, nella straziante certezza che non l’avrebbe mai più rivisto, ha iniziato a domandarsi “dove fosse andato”. Inizia con una sorta di confessione alla figlia il viaggio spirituale del giornalista francese che per i successivi 15 anni ha affrontato ogni genere di esperienze per capire cosa succeda quando si varca il portone dell’altrove. Lo ha raccontato in un libro, La morte non esiste, (HarperCollins), diventato subito un bestseller in Francia da 200mila copie. Un segno dei tempi pure questo.