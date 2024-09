Regata del Conero Il maestrale spinge Trieste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Prima assoluta Anywave Safilens, al terzo successo consecutivo, seconda Blue e terza Kiwi: finisce in un’ora e un quarto, almeno per le imbarcazioni più veloci, ladelgiunta alla sua venticinquesima edizione. In una giornata tra sole e nuvole, spinta dal forte vento di, la tradizionale sfida in mare con partenza davanti alla scalinata monumentale del Passetto ha visto ieri al via circa 150 equipaggi, suddivisi tra imbarcazioni più competitive e veloci, che hanno seguito il consueto percorso fino alle due boe di Portonovo per poi tornare di bolina verso il Passetto, e le cosiddette vele bianche, che sono arrivate fino alla boa del Trave per poi fare ritorno verso Ancona. Un nuovo format che ha permesso agli equipaggi meno noti di trovarsi a fianco alle imbarcazioni più performanti.