Migranti | Meloni ‘nessuna violazione diritti umani con modello Albania’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) – Negli hotspot perche l’Italia si appresta ad avviare in Albania si applicherà la legge italiana, con personale di polizia e giudici italiani, e dunque “non c’è alcunadeidei”. Lo ha puntualizzato la presidente del Consiglio Giorgia, per ribattere alla domanda di una giornalista inglese che chiedeva conto al primo ministro inglese Keir Starmer, oggi a Roma per un incontro con la premier, di possibili violazioni deiin accordi di questo tipo. “Non so a qualedilei si riferisca – ha affermatoprendendo la parola per replicare alla giornalista britannica -. In Albania sia applica una giurisdizione italiana ed europea: o lei ritiene che sia una giurisdizione che violi ideio questa accusa non trova fondamento”.