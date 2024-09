La Milano Fashion Week aspettando Fiorucci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo New York e Londra, ora che le scuole si sono riaperte e la metropoli registra il tutto esaurito, è tempo di. Modelle in passerella e per le vie della città e, se non fosse per l’ufficiale ritorno del caos da sovraffollamento, si potrebbe anche dire bentornati a. Di certo, dal 17 al 22 settembre, per non subire passivamente il riverbero dei lustrini proveniente dal gran numero di eventi riservati a pochi in location esclusive, strada obbligata è tener d’occhio quanto accade a Palazzo Giureconsulti. Ilhub di Camera Nazionale della Moda Italiana è infatti aperto al pubblico ed è il quartier generale di giovani brand e designer emergenti.