Di Canio sentenzia | Lautaro Martinez non è un campione Manca qualcosa!

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’Inter pareggia in casa del Monza e uno degli imputati è, capocannoniere della scorsa Serie A e ancora a secco di gol in questa nuova stagione dopo quattro partite. Paolo Diemette la propria sentenza sull’argentino. GAMBA PESANTE – Al termine di Monza-Inter Paolo Diinterviene nello studio di Sky Sport 24 dichiarando: «Il problema è come avviene questo digiuno di, che non ha fornito prestazioni importanti. Non ha sfiorato il palo, non ha fatto assist, non ha fatto un gran lavoro come solitamente lui fa. Mi sembra che abbia anticipato quel tempo che capita ogni anno, verso gennaio e febbraio, dove si percepisce la gamba pesante. Probabilmente perché c’è stata la Copa America, si rientra, c’è poco tempo per lavorare o riposare, e poi è tornato in Nazionale. Lui soffre questi periodi. Questo è un problema per l’Inter.