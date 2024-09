Criminalità predatoria intensificati i controlli dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDurante il fine settimana appena trascorso, il Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso ha proseguito l’attività di prevenzione e contrasto allapredisponendo mirati servizi di controllo del territorio. In tale ottica, la Compagniadi Mirabella Eclano, oltre alla gestione di numerosi servizi di ordine pubblico – tra i quali, particolarmente impegnativo, quello che ha garantito il regolare svolgimento della “Grande Tirata del Carro” a Mirabella Eclano – ha coordinato l’impiego di oltre 35 equipaggi che, in tre giorni, hanno presidiato le varie arterie stradali e i centri abitati dei numerosi comuni.