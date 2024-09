Con una pertica urta i cavi dell’alta tensione morto folgorato Tragedia durante la battuta di caccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cetona (Siena), 16 settembre 2024 – Con la, lo strumento usato per richiamare gli uccelli selvatici, hato per sbaglio i. Così èuntore di 47 anni di Amelia. Laè avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 16 settembre, in un campo nei dintorni di Cetona. L’uomo si trovavaladicon un’altra persona che dopo l’incidente è svenuto ed è rimasto ferito ma non in gravi condizioni. Lanciato l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori. Ma per il 47enne non c’era più niente da fare. L’uomo era già deceduto. Sono stati attivati un’ambulanza della Misericordia di Sarteano, l’elisoccorso Pegaso 2. Le indagini sono condotte dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.