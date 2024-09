Capello e Panico quando il gol è di casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alessandroe Giuseppe: con loro in campo, almeno a leggere i numeri di queste ultime stagioni, la Carrarese può dormire sonni tranquilli. I due bomber sono stati i mattatori assoluti:miglior realizzatore lo scorso anno;bomber principe due stagioni fa. Attaccanti che hanno sempre fatto la differenza, facendo esplodere a più riprese lo Stadio dei Marmi (e non solo). Il bomber nato ad Ottaviano ha sbalordito lo scorso anno: alla sua prima stagione a Carrara,ha infatti messo tutti d’accordo, siglando 10 gol complessivi nella regular season del campionato di Serie C (più uno nei playoff) e contribuendo in maniera fattiva alla promozione nella serie cadetta. E così, sotto i “colpi” dell’audace “Peppe”, sono finite Arezzo, Pescara, Juventus Next Generation, Spal, Torres (due volte), Virtus Entella, Sestri Levante, Cesena (due volte) e Perugia.