Canegrate inaugurato il 24esimo defibrillatore Ma la diffusione dei Dae è ancora bloccata

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Milano), 16 settembre 2024 – Un nuovoha trovato spazio a, l’ennesimo dei circa 400 collocati nell’Alto Milanese, ma i rappresentanti di 60milavitedaslavare, l’associazione che si occupa di tenere viva la cultura dell'emergenza per contrastare la Morte Cardiaca Improvvisa, saranno a Roma mercoledì per “spingere” una volta di più la politica nazionale a emanare i decreti attuativi necessari per favorire ladei defibrillatori. Quelloieri aal termine della messa solenne è il, è completamente automatico e non necessità della pressione del tasto per erogare la scarica, operazione svolta in autonomia dal software.