Bennacer operazione conclusa | il Milan comunica i tempi di recupero

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’infortunio al polpaccio blocca Ismaele lo costringe all’. Quelle contro Liverpool e Inter sono solo due delle tante sfide nelle quali sarà indisponibile il calciatore. Di seguito maggiori dettagli suidi. TEGOLA – Mentre ilè in campo per l’allenamento alla vigilia dell’esordio in Champions League, giungono notizie non troppo rassicuranti su Ismael. Il centrocampista è reduce da un brutto infortunio al polpaccio, rimediato nel corso degli impegni in Nazionale, ai quali ha preso parte con la sua Algeria. Le condizioni del rossonero sono apparse subito gravi, stando alle notizie emerse nel corso della settimana. Tanto da essere certi della sua assenza non solo nell’esordio in Champions League ma anche nel derby contro l’Inter, in programma domenica prossima.