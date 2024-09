Bei e Natixis Cib finanziano impianto eolico in Sicilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una Mazara del Vallo in grado di coprire il fabbisogno energetico annuo di oltre 56mila famiglie italiane è il progetto di Libeccio, società di progetto detenuta da Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative e da Byom, e che verrà finanziato con 97 milioni da Banca Europea per gli Investimenti eCorporate & Investment Banking. Operativa entro il 2026, la nuova struttura avrà una capacità installata di 44,80 MW, mentre il finanziamento contribuirò al rifinanziamento dell'indebitamento residuo di Libeccio per l'esistente, che ha una capacità installata di 24 MW e si trova sempre a Mazara del Vallo. L'operazione sostiene gli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo e di REPowerEU, che la Bei si è impegnata a finanziare con 45 miliardi di euro aggiuntivi entro il 2027.