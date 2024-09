Aurora Ramazzotti pubblica l’ultima chat con Luca Salvadori | Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024)non si dà pace per la scomparsa di, il pilota e influencer morto tragicamente in un incidente in Germania. Il giovane 32enne stava partecipando alle qualifiche della tappa finale dell’International Road Racing Championship quando, a seguito di una caduta del pilota tedesco Didier Grams, è rimasto coinvolto in un impatto fatale. Trasportato subito in ospedale, le sue gravi ferite si sono rivelate letali, lasciando un profondo vuoto tra coloro che lo conoscevano e non.Leggi anche: Morto: incidente fatale per il pilota e youtuber in una gara in Germania Tra i tanti addii, tra cui quelli di Jovanotti, Amadeus e i Pooh, spicca quello di, figlia di Michelle Hunziker.ha condiviso nelle sue storiesscambio di messaggi in direct con. Nei messaggi, lei lo invitava a incontrare suo figlio, Cesare.