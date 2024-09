Ucraina Russia avverte | Nostra risposta a uso missili Usa sarà brutale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – Ladellaal via libera degli Usa a Kiev per colpire cona lungo raggio in profondità nel territorio di Mosca "". Questo l'avvertimento lanciato dal viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov che ha poi precisato come, secondo la, la decisione sia già stata presa. Vladimir Putin, ha poi L'articolo: “a usoUsa” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.