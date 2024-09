Turista rapinato a messa in chiesa a Pisa un arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 -dai carabinieri aun uomo che in unadel centro ha tentato di rapinare unstraniero che stava seguendo unadentro una. L'uomo stava assistendo alla funzione religiosa e nel momento di lasciare la sua offerta di fatto veniva strattonato dal malvivente che s'impossessava del danaro e poi ha cercato di scappare. Il pronto intervento dei Carabinieri col Nucleo radiomobile ha individuato e bloccato ilre, poi portato in caserma e dichiarato in stato di arresto con l'accusa di rapina impropria. Il magistrato di turno della procura ha disposto custodia in carcere, mentre il denaro è stato restituito al