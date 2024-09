Traffico Roma del 15-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneè scarso sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila anche se il possibile aumento per gli spostamenti legati al weekend oggi consueto fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati fino alle 22 di stasera in città possibili disagi per un incidente precedente su Viale della Primavera nelle vicinanze di via dei Glicini chiusa per lavori via Domenico Cimarosa tra viale Liegi l’intersezione con via Luigi Boccherini il termine degli interventi è previsto per l’undici di ottobre in tangenziale per lavori è chiusa la rampa per la Prenestina in direzione di San Giovanni inevitabili le ripercussioni in tutta la zona di Porta Maggiore ad Ostia per il World skate gamesino al 23 di settembre chiusa via dell’Idroscalo tra via Casana è via della Martinica e chiusura ...