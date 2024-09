Siamo in tre | sopresa per i fan a Verissimo la bella notizia da Toffanin

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 15 settembre 2024) News tv. “in tre”:per i fan a “”, lada. La nuova edizione di, il programma del weekend di Canale 5 condotto da Silvia, ha preso il via da diverse settimane e, nel corso delle varie interviste, la protagonista di casa ha fatto moltissime soprese al suo pubblico. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ha annunciato la gravidanza di un’attrice molto conosciuta su Canale 5 per la sua partecipazione a Endless love. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Leggi anche: Leggi anche: Leggi anche: Leggi anche: Silviaannuncia la gravidanza di Neslihan Atagül L'articolo “in tre”:per i fan a “”, ladaproviene da TvZap.